Общество
25 Апреля 2018 15:27
Единую службу скорой помощи создают в Минской области
Диспетчеры будут следить за работой бригад и направлять их на вызовы. Работать специалисты будут по трекинговой связи, которая не зависит от радиосигнала. Поэтому все врачи скорой помощи смогут консультироваться с коллегами даже в самых отдаленных местах области. Планируется, что единая база службы скорой помощи начнет работу в следующем году. Сейчас в рамках развития электронного медобслуживания врачи организуют онлайн-консультации почти во всех больницах области.
Для проведения онлайн-консультации врачу из местной больницы или поликлиники достаточно оставить заявку и отправить результаты обследования пациента. Онлайн-прием организуют в ближайшее время.
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