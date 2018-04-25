Единую службу скорой помощи создают в Минской области

25 Апреля 2018 15:27

Диспетчеры будут следить за работой бригад и направлять их на вызовы. Работать специалисты будут по трекинговой связи, которая не зависит от радиосигнала. Поэтому все врачи скорой помощи смогут консультироваться с коллегами даже в самых отдаленных местах области. Планируется, что единая база службы скорой помощи начнет работу в следующем году. Сейчас в рамках развития электронного медобслуживания врачи организуют онлайн-консультации почти во всех больницах области.

Для проведения онлайн-консультации врачу из местной больницы или поликлиники достаточно оставить заявку и отправить результаты обследования пациента. Онлайн-прием организуют в ближайшее время.