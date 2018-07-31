Единственный в Беларуси кукурузный лабиринт открыл второй сезон

Квест изменился. Увеличились размеры и изменился рисунок запутанных троп. Найти выход попыталась Наталья Кузьмицкая.

Каникулы необходимо проводить активно. В прошлом году семья Корсаковых до "Кукуполиса" не доехала, в этом году в компании гостей из Вашингтона все-таки решили протестировать лабиринт и проверить свою интуицию. Буквально две минуты и дружная компания разошлась по запутанным зеленым дорожкам.

Именно Америка - родина кукурузных лабиринтов. Это излюбленная осенняя традиция местных фермеров. В прошлом году, вопреки скептикам, Александр Пажаренко воплотил эту заокеанскую мечту здесь, в Дзержинском районе. Как только побеги достигли необходимой высоты, парк развлечений снова открыл двери для посетителей. Изменился и рисунок лабиринта. В прошлом году гости "Кукуполиса" блуждали среди городов Беларуси, в этом году с высоты птичьего полета - башни сказочного замка.

После прохождения лабиринта гостям парка предложат поучаствовать в других развлечениях. Попробовать экопродукты, поиграть в настольные игры или познакомиться с жителями "Кукуполиса".