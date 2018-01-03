Дворец Независимости собрал на новогодний праздник отличников в учебе и спорте

4 Января 2018 19:15

Символ белорусской государственности сегодня оказался во власти детей. В конце декабря в Беларуси появилась новая традиция.

Дворец Независимости собрал на новогодний праздник лучших из лучших: отличников в учебе и спорте. На этот раз в гостях у Президента те, кто особенно в эти дни так нуждается в повышенном внимании и заботе. В рабочей резиденции Президента побывали воспитанники детских домов, малыши из опекунских, приемных и многодетных семей. Несмотря на статусность здания сегодня здесь были разрешены любые детские шалости. Ребята бегали наперегонки, играли в прятки и разыгрывали сценки из любимых мультфильмов в зале торжественных церемоний, где обычно проходят самые важные политические мероприятия и встречи глав государств. Юные гости загадывали желания, пели, танцевали вместе с любимыми сказочными персонажами. А еще участвовали в мастер-классах по созданию елочных украшений, интеллектуальных викторинах и шоу юных химиков. Каждый ребенок получил подарок от Главы государства. Эта встреча была наполнена особым теплом и благодарностью, ведь праздничные дни у ребят прошли в такой большой компании и теплой атмосфере.

Завтра праздник состоится еще для нескольких сотен детей. Во Дворце Независимости побывают ребята из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей.