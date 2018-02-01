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Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе восстановлено
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1 Февраля 2018 08:06

Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе восстановлено

Об этом накануне сообщили в Минобороны в Беларуси. Напомним, две недели назад из-за непогоды его крепление было повреждено. Сейчас движение транспорта через переправу разрешено только в светлое время суток. На ночь мост будет разводиться. Как сообщалось ранее, в марте через Припять организуют паромную переправу.

  

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