Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе восстановлено

1 Февраля 2018 08:06

Об этом накануне сообщили в Минобороны в Беларуси. Напомним, две недели назад из-за непогоды его крепление было повреждено. Сейчас движение транспорта через переправу разрешено только в светлое время суток. На ночь мост будет разводиться. Как сообщалось ранее, в марте через Припять организуют паромную переправу.