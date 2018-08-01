Погода пока на руку аграриям, работы ведутся без передышки. Не за горами и заслуженный праздник хлеборобов.

Две сотни объектов обновят в Верхнедвинске к областным "Дожинкам". Здесь будут чествовать лучших тружеников села северного региона. У строителей, как и у механизаторов, на счету каждая минута. К благоустройству своей малой родины активно подключаются и сами жители. В этом убедилась Марина Романовская.

До школьного звонка месяц. И пока у детей каникулы, территория второй школы Верхнедвинска в распоряжении строителей. Капитальный ремонт в самом разгаре, но уже сейчас, говорят педагоги, здание не узнать. В новом учебном году дети придут в современную энергоэффективную школу. Сейчас специалисты устанавливают на крыше солнечные коллекторы, которые обеспечат подогрев воды.

О скором открытии говорит пестрая вывеска и на этом двухэтажном здании. Физкультурно-оздоровительный комплекс в райцентре возвели с нуля. Он включает тренажерный и фитнес-залы, комплекс саун. И самый долгожданный подарок для жителей Верхнедвинска - бассейн. Специалисты говорят, благодаря универсальной чаше заниматься плаванием здесь будет удобно и взрослым, и детям.

Это здание реконструируют под новую поликлинику. Раньше, чтобы получить консультацию врача, жителям Верхнедвинска приходилось пересекать черту города. Скоро медицинская помощь будет в шаговой доступности. Всего же к областным «Дожинкам» в райцентре обновят порядка 200 объектов.

Обновление райцентра вдохновляет на новые идеи не только архитекторов и строителей. Сами жители Верхнедвинска охотно подключились к благоустройству своей малой родины. В первую очередь люди наводят порядок во дворах. Говорят, это как раз тот случай, когда строительный шум по соседству только подбадривает сделать свой уголок краше.

Уже совсем скоро мест для семейного отдыха в Верхнедвинске станет больше. В центре города появится парк с ретротехникой. А на месте бывшей паромной переправы благоустроят набережную.

Ежедневно над обновлением райцентра работают более полутысячи специалистов. Яркими красками уже заиграла городская площадь. Пристальное внимание и ремонту дорог. Во время "Дожинок" новое дорожное полотно испытают тысячи гостей праздника.