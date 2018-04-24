Две сотни экскурсий прошло во время "Фестиваля экскурсоводов"

24 Апреля 2018 15:30

Познавательные променады. Две сотни - именно столько экскурсий прошло во время "Фестиваля экскурсоводов". Полезные путешествия совершили более трех тысяч человек. Своеобразным отчетом для участников краеведческого проекта и тех, кто интересуется культурой и традициями нашей страны, стала белорусская интеллектуальная игра.

Откуда пошло название Ивенца, и какое национальное достояние стало вдохновением для отделки фонарей у ратуши .

Наталья Кузьмицкая попыталась ответить на вопросы квиза. "Полесские робинзоны", "Билингва", "Батюшка Неман" - все это не свободный перечень существительных, а названия команд настоящих знатоков белорусской версии "Что? Где? Когда?".

Среди опытных игроков сегодня и новички - команды Национального агентства по туризму, департамента по туризму, экскурсоводов. Конечно, сложно будет посоперничать с теми, у кого знание национальной культуры - профессиональное приобретение.

"Фестиваль экскурсоводов" в этом году был приурочен к Всемирному дню памятников и исторических мест - определенную тему выбрали и организаторы игры. Замысловатые вопросы на знание геральдики или белоруской топонимики вызвали горячие дискуссии и страсти.

Игра состоит из 9 туров. И это действительно тот случай, когда говорят: главное - не победа, а участие. Во время игры можно не только пополнить свою копилку знаний, но и найти новых друзей и единомышленников. Или создать собственную команду и посоревноваться за трофей белорусской интеллектуальной игры вроде "Хрустальной совы" и титул самых сведущих знатоков родной страны.