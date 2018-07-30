Два памятника жертвам холокоста открыты в Быхове

По данным историков, в годы войны здесь фашисты уничтожили в гетто и концлагерях около 4 500 евреев - жителей района: женщин, стариков и детей. Почтить их память на открытие мемориала пришли горожане, представители Союза еврейских общественных объединений и общин, а также благотворительных фондов из Великобритании и США.

Майкл Лазарус, представитель благотворительного фонда имени Саймона Марка Лазаруса (Великобритания): "Благодаря таким мероприятиям мы рассказываем об ужасах Второй мировой. И о цене человеческой жизни. Никто не должен умирать от войн. Нам остается надеяться, что подобное больше не повторится".

Вадим Акопян, зампредседателя Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин: "Работа эта совершенно систематическая. Каждый год мы ставим от 7 до 10 памятников. По мере возможности. И впереди еще годы работы по увековечиванию этих невинно убитых людей".

В рамках международного проекта только в Беларуси планируется установить около 400 подобных мемориалов.