ДТП в Николаевской области. Первое интервью пострадавших

Агентство теленовостей продолжает следить за ситуацией вокруг чудовищной аварии с участием белорусов в Украине. Сегодня стало известно, что 9 человек, пострадавших в ДТП в Николаевской области, доставлены на родину. Их уже осмотрели гомельские медики. У людей переломы ключицы, черепно-мозговые травмы, рваные раны и множественные ушибы. Часть из них отпущена домой. Трое - еще в стационаре. Столько же пострадавших остаются в украинских больницах. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Нам удалось встретиться с людьми, которые чудом выжили в ту роковую ночь. Как это было? Что чувствуют сейчас? Первое интервью пострадавших.

Рассказывает Анна Ковалева.

Несколько часов назад супруги Роман и Дарья пересекли украинско-белорусскую границу. На родину вместе с семью другими пострадавшими выехали сегодня ночью. Самое страшное позади. Но картина смертельного момента перед глазами будет еще очень долго.

В украинской больнице супруги связались с родителями. Девятилетней дочери, чтобы не травмировать, просили не сообщать о том, что пережили ее мама и папа. Выжили они чудом. Впереди сидели их знакомые, которые также спаслись. В ближайшее время Роман сможет передвигаться только в инвалидной коляске. Впереди - долгое лечение.

Всего в Гомель удалось перевезти 9 пострадавших. В областной больнице они прошли полное обследование, осмотр хирургов, травматологов. Шестеро отпущены домой и будут продолжать амбулаторное лечение. Остальные останутся в областной больнице под наблюдением врачей. У людей - переломы ключицы, черепно-мозговые травмы, рваные раны и ушибы.

Доставить на родину всех пострадавших не удалось. При этом гомельские медики в режиме 100-процентной готовности ждут команды выехать за остальными.

Трое из 12 пострадавших по-прежнему находятся под контролем украинских врачей. Перевозить пациентов в Гомель пока опасно.

Людям провели операции. Их состояние отслеживается. Посольство Беларуси в Украине в постоянном контакте с местными властями и медиками.

Что касается погибших, все пятеро опознаны. Вопросы транспортировки тел на родину решаются в индивидуальном порядке с родственниками. Напомним, трагедия произошла накануне на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро. Белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на проезжей части. 42-летний водитель фуры уже задержан. Возбуждено уголовное дело. В случае, если вина водителя подтвердится, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Елена Бережная, официальный представитель Национальной полиции в Николаевской области Украины:

"Он дает пояснения следствию, почему он сделал остановку на той части автодороги. И почему не принял все необходимые меры безопасности, как того требуют правила дорожного движения Украины".

Минувшую пятницу в Украине уже окрестили "черной". В трех крупных ДТП за день там погибли 18 человек. Аварии также произошли в Житомирской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, все произошло из-за несоблюдения скоростных режимов. Власти Украины приняли решение усилить меры безопасности на дорогах.

Кстати, владелец маршрутного такси, которое попало в аварию в Житомирской области, задержан. Сотрудники правоохранительных органов установили нарушение ряда требований к техническому состоянию автобуса, в котором перевозили людей. Вчера под Житомиром погибли одиннадцать человек, включая двух гражданок России.