"Дорога памяти" в Тростенце

Сегодня мы радуемся мирному небу, можем спокойно трудиться и воспитывать детей. Но уроки прошлого никогда не будут забыты.

О печальной странице в истории вот уже несколько десятилетий напоминает Тростенец. Это место стало отражением мужества непобежденных народов, истории и правды, которая не будет забыта.

В канун Дня Независимости на месте бывшего лагеря смерти открылась вторая очередь мемориального комплекса. Урочище Благовщина. За годы войны здесь были убиты более 200 тысяч человек.

Нина Можейко о памяти, которая навсегда останется в сердце белорусов.

В конце 80-х в состав Минска была включена деревня Малый Тростенец. Чуть позже историей некогда отдаленного поселения на отшибе города занялись ученые "новой волны" - внуки поколения победителей. В деле у неприметной, казалось бы, точки на карте появились новые факты. И самый трагический - в годы Великой Отечественной войны здесь находился целый комплекс нацистского лагеря смерти. Спустя 74 года после освобождения Минска урочище Благовщина - пункт массовых казней - место транснациональной памяти.

Здесь важен каждый метр истории. "Последний путь" - именно так назвали проект архитекторы. Эти 800 метров, которые проходят посетители, самые важные и драматичные. Белая площадь, место, куда доставляли обреченных, залы памяти - имитация вагонов, площадь парадокса и смерти - единственный возможный путь для посетителей. Автор идеи - архитектор Леонид Левин. Он же в составе творческой группы работал над мемориалом «Хатынь», который благодаря своей лаконичности и доступному даже для неподготовленных гостей символизму стал всенародным местом памяти. Такая же задача стояла и перед создателями проекта в Благовщине.

34 могилы-рва, найденные Чрезвычайной госкомиссией в 44-м, оформили в черном граните. Построили аллею из пилонов - символ обожженных жизней. Ведь жертвы были убиты дважды, за год до отступления нацисты зачищали следы. Избавлялись от трупов, сжигая их. По нацистской легенде, депортированных готовили к переселению на освобожденные территории Восточной Европы. В Музее Великой Отечественной войны с момента открытия в 45-м хранятся личные вещи жертв: посуда, дамские аксессуары, даже дверная табличка для кабинета. Никто из прибывших не собирался умирать.

Их лишали даже имен - присваивали номера. Но в отличие от образцовых Дахау или Заксенхаузена, никакой отчетности СД не вели. До наших дней дошли только транспортные списки депортированных из Германии, Австрии и Чехии. Благодаря им сегодня мы знаем имена всех жертв прибывших оттуда. Чего не скажешь о советских гражданах - партизанах, подпольщиках, мирных жителях, кто принял мученическую смерть в Благовщине.