Домашние жар-птицы на частном подворье

3 Августа 2018

Шикарный хвост и гребень на голове... Домашние жар-птицы на частном подворье. У жителя Борисова Григория Авакяна в уличных вольерах живут павлины. Семья начала выращивать необычных птиц пять лет назад. Сейчас птичья семья состоит из пяти особей - парочка белых, парочка разноцветных и маленький павлин. Питаются птицы свежими овощами, травой, а лакомятся ягодами, семечками и кукурузой. Для семьи Авакян выращивание павлинов не работа, а всего лишь увлекательное хобби.

Сейчас домашние жар-птицы начали готовиться к зиме и сбросили богатые хвосты. Ближе к зиме у птиц вырастут новые перья, а весной они опять начнут демонстрировать свое богатое убранство.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =