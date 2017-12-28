Долгожданным новогодним чудом стало освобождение белорусских врачей из ливийского плена

27 Декабря 2017 21:12

Не иначе как долгожданным новогодним чудом стало освобождение и возвращение белорусских врачей из ливийского плена. Сегодня они прибыли в Москву, завтра их ожидают в Минске. Супруги из Гомеля - Инна Бабуш и Сергей Здота - находились в этой североафриканской стране с 2010 года, где работали по контракту. Медики выразили благодарность и отметили слаженную работу МИД Беларуси и России по их вызволению, а также помощь главы Чечни. Рамзан Кадыров лично встретился с белорусами в Москве.

Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской. О том, что белорусские врачи освобождены из плена в Ливии и возвращаются домой, стало известно сегодня рано утром. Такова практика переговоров. Чтобы они прошли успешно, всю информацию держат в полном секрете. Благодаря слаженной работе МИД Ливии, России и Беларуси, а также непосредственной поддержке Президента Чечни Рамзана Кадырова наши соотечественники прибыли из Ливии в Москву.

О том, что они освобождены, и два месяца волнений, нервов и страха позади, супруги Сергей и Инна поняли только в самолете. В Ливии работали по контракту с 2010 года в частной клинике. Он врач-травматолог. Она операционная сестра.

Из-за гражданской войны, которая разгорелась в Ливии в 2011 году, сегодня в стране нет ни посольства Беларуси, ни посольства России. Поэтому обращаться за помощью было фактически некуда. Ситуация казалась безвыходной.

Но ни Сергей, ни Инна не знали, что об их освобождении договаривались на самом высоком уровне.

После общения с журналистами Инна уже не скрывает слез. Понимая, что они с мужем в безопасности, эмоции берут верх. А Сергей спешит дозвониться самому дорогому человеку – маме.

Родные и близкие белорусских врачей сегодня целый день не отходят от телевизора. Новость, что их дорогие и любимые летят на родину, - для каждого настоящий новогодний подарок к празднику!

Поздравить Инну и Сергея с освобождением приехал президент Чечни. Так совпало, что сегодня Рамзан Кадыров был с рабочим визитом в Москве.

Эту ночь белорусские врачи Сергей и Елена проведут в Москве. А завтра самолетом отправятся в Минск, теперь уже точно веря в чудеса и добрые поступки.