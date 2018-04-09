Хорошая погода благоприятствует генеральной уборке столицы

9 Апреля 2018 15:25

Хорошая погода в выходные благоприятствовала тем, кто решил присоединиться к генеральной уборке города. Общими усилиями уже убрано более трех тысяч гектаров, высажено около двух с половиной тысяч деревьев и кустарников. Покрашено детское оборудование, отремонтированы навесы остановочных пунктов, во дворах появились новые скамейки, а на деревьях разместили домики для птиц. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

Сквер Чаньчунь не только символичный объект, названный в честь города-побратима Минска, а еще и почти единственная зеленая зона в этом районе жилой застройки. Навести порядок местным жителям в этом году здесь помогают ученики 19 школы. Во время рабочей акции создали и небольшой городок для пернатых обитателей сквера.

Рабочий десант студентов БНТУ присоединился к субботнику жильцов улицы Мележа. После зимы здесь убирали детские площадки и высаживали деревья, чтобы уже летом зазеленела небольшая аллея.

Кстати, генеральную уборку коммунальники проводят не только во дворах, скверах и парках. Помогают жителям города навести порядок и в квартирах - во время акций по сбору макулатуры и старой техники. Таким образом, можно не только избавиться от сломанных холодильников или телевизоров, но и заработать при этом.

Особые чистые акции запланированы на каждую субботу месяца. Также определены и площадки, на которых в ближайшие выходные продолжится благоустройство.

Кстати, с начала месяца в городе убрано около 3 тысяч гектаров территорий, обновлены клумбы, детские игровые площадки, отремонтированы навесы остановочных пунктов. Началась окраска конструкций уличного освещения, скамеек, контейнерных площадок.