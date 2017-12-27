Докторскую степень в Год науки присудили 16 медикам

27 Декабря 2017 19:23

Это ведущие специалисты научно-практических центров, девятой столичной больницы, сотрудники кафедр медуниверситетов и БелМАПО. Почти половина из докторов моложе 45 лет. Сегодня они встретились со своими коллегами из Научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. Медики посетили ПЭТ-центр, лабораторию канцерогенеза. Затем обсудили развитие онкологической службы, а также будущие исследования.

Всего же в здравоохранении страны работает более двух с половиной тысяч специалистов с ученой степенью. В среднем ежегодно защищается более ста кандидатских и 13-15 докторских диссертаций.