"Добрай раніцы, Беларусь!" принимает поздравления

28 Декабря 2017 21:32

Сегодня поздравления принимают и наши коллеги с "Добрай раніцы, Беларусь!" Один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании празднует свой юбилей. Вот уже 20 лет на экране. С момента основания и по сегодняшний день это единственная программа утреннего вещания на всем белорусском телевидении, которая неизменно выходит в прямом эфире. Миллионы зрителей свой день начинают с первой кнопки. К поздравлениям присоединились и корреспонденты Агентства теленовостей.

Рассказывает Ольга Медведь.

Эта тетрадь сама по себе эксклюзив. В ней первые сценарии легендарной программы "Добрай раніцы, Беларусь!" на 192 листах с пометкой "Хранить постоянно". Юбилейный выпуск проекта начали с тех же слов, что и 20 лет назад.

Сейчас прямой утренний эфир - это своего рода народная традиция. А в 97-м группа редакторов стала новатором белорусского телевидения. Мировую практику утреннего развлекательного шоу применили впервые с условием технического совершенствования.

В так называемой сотке для эфиров задействовали всю на тот момент передовую технику. Снимали на три камеры, больше не вмещалось в павильон, и другой аппаратуры не было в принципе. Для выпуска на студию была пара кассетных магнитофонов, а все рубрики, сюжеты и музыкальные выступления записаны на пленку. Таких носителей лишь на один выпуск были десятки.

Сейчас один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании выпускают из лучшей, технически оснащенной студии "600". По утрам у страны вместо будильника 4 пары ведущих. Но за кадром операторы, осветители, редакторы, режиссеры, гримеры и еще десятки телевизионщиков, многие из которых были и у истоков.

Юбилейный эфир собрал в одной студии создателей и ведущих за все годы существования программы, кто не смог приехать, поздравил зрителей через телемост или видеообращение.

В общей сложности около 14 тысяч 400 часов или 6 сотен полных календарных дней проект "Добрай раніцы, Беларусь!" в режиме прямого вещания. Тогда, в конце 90-х, программа произвела настоящий фурор. По несколько часов без перерыва телезрители пытались дозвониться в студию, чтобы задать вопрос, поздравить близких, поделиться проблемой или просто стать частью легендарного выпуска.

Обратная связь с аудиторией - одна из фишек проекта. На старте такая практика чуть ли не срывала эфиры. Перегруженные телефонные линии и мешки писем для "Доброй раніцы, Беларусь!" стали нормой. Теперь для всех открыто и интернет-пространство, где телезрители активно принимают участие в различных конкурсах и викторинах.