"Добрай раніцы, Беларусь!" празднует юбилей

28 Декабря 2017 07:05

Вот уже 20 лет на экранах телевизоров! Один из самых рейтинговых проектов главного медиахолдинга страны - "Добрай раніцы, Беларусь!" празднует свой юбилей. С 90-х и сегодня - это единственная программа утреннего вещания, которая неизменно выходит в прямом эфире и стала поистине народной - у миллионов зрителей день уже традиционно начинается с первой кнопки. За годы существования проекта не раз менялось оформление, студия, рубрики, а роли ведущих примерили около полусотни медийных персон. Сейчас программа выходит в самой большой студии "600 метров", а декорацией служит огромный светодиодный экран.

Сегодня проект немного изменил формат на ток-шоу. Поделиться воспоминаниями, поздравить телезрителей и программу в одной студии впервые собрались ее создатели, ведущие разных лет и звездные гости. А те, кто не смог присутствовать на праздничном выпуске, прислали видеопоздравления.