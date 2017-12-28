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"Добрай раніцы, Беларусь!" празднует юбилей
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28 Декабря 2017 07:05

"Добрай раніцы, Беларусь!" празднует юбилей

Вот уже 20 лет на экранах телевизоров! Один из самых рейтинговых проектов главного медиахолдинга страны - "Добрай раніцы, Беларусь!" празднует свой юбилей. С 90-х и сегодня - это единственная программа утреннего вещания, которая неизменно выходит в прямом эфире и стала поистине народной - у миллионов зрителей день уже традиционно начинается с первой кнопки. За годы существования проекта не раз менялось оформление, студия, рубрики, а роли ведущих примерили около полусотни медийных персон. Сейчас программа выходит в самой большой студии "600 метров", а декорацией служит огромный светодиодный экран.

Сегодня проект немного изменил формат на ток-шоу. Поделиться воспоминаниями, поздравить телезрителей и программу в одной студии впервые собрались ее создатели, ведущие разных лет и звездные гости. А те, кто не смог присутствовать на праздничном выпуске, прислали видеопоздравления.

  

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