До выборов в местные Советы депутатов остается две недели

3 Февраля 2018 15:01

Сейчас у инициативных групп продолжается самая горячая - агитационная - часть предвыборной кампании.

Массовые пикеты в Минске проходят в наиболее многолюдных и проходимых местах - крупные торговые центры, рынки. Инициаторы - общественные объединения и политические партии. Так, сегодня в микрорайоне Лошица с призывом прийти на выборы выступили представители общественной организации "Белая Русь". Главная цель пикетов - привлечение внимания жителей столицы к выборам в местные Советы депутатов, а также повышение политической культуры населения.

Также свои пикеты сегодня провели и представители Коммунистической партии. Напомним, выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля. Белорусам предстоит выбрать почти 18 тысяч кандидатов.