До полудня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь

13 Января 2018 09:09

Сегодня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь.

До полудня можно будет связаться с министром культуры Юрием Бондарем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

Кроме этого, сегодня на проблемные вопросы граждан будут отвечать заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.