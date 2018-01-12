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До полудня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь
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13 Января 2018 09:09

До полудня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь

Сегодня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь.

До полудня можно будет связаться с министром культуры Юрием Бондарем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

Кроме этого, сегодня на проблемные вопросы граждан будут отвечать заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.

  

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