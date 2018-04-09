Главная>>Общество>>До плюс 21 и первые грозы
Общество
RSS
До плюс 21 и первые грозы
Скачать Поделиться

9 Апреля 2018 15:24

До плюс 21 и первые грозы

Солнечное тепло сохранится в Минской области и завтра. Погоду сейчас определяют воздушные массы с юга. Причем такой температурный фон соответствует середине мая. В свою климатическую норму погода вернётся к середине недели, температура начнет чуть понижаться: днём максимум 16 выше нуля.

К выходным снова потеплеет. Воздух максимально прогреется до 20 градусов. Однако солнце будет сопровождаться кратковременными дождями.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 10 апреля Прагноз надвор'я на 10 красавiка 09.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 10 апреля
Закон для Интернета Закон для Інтэрнэту 08.04.2018 21:36 / Общество Закон для Интернета

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =