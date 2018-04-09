До плюс 21 и первые грозы

9 Апреля 2018 15:24

Солнечное тепло сохранится в Минской области и завтра. Погоду сейчас определяют воздушные массы с юга. Причем такой температурный фон соответствует середине мая. В свою климатическую норму погода вернётся к середине недели, температура начнет чуть понижаться: днём максимум 16 выше нуля.

К выходным снова потеплеет. Воздух максимально прогреется до 20 градусов. Однако солнце будет сопровождаться кратковременными дождями.