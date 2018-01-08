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До 9 мороза и без осадков
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8 Января 2018 13:10

До 9 мороза и без осадков

Такой будет погода на неделе в Беларуси. Как отметили синоптики, температурный фон понизится и наконец-то выглянет солнце, но на восстановление снежного покрова рассчитывать не приходится.
  

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