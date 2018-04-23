До 95% мест в белорусских санаториях на летние месяцы уже забронированы

23 Апреля 2018 15:09

При этом значительная часть - иностранцами. Все чаще зарубежных гостей привлекает медицинская составляющая.

Сегодня на территории санаториев используются более 90 скважин с минеральной водой, и по природным качествам им нет аналогов в Европе. В пользу отдыха в Беларуси и пятидневный безвиз. Так, динамика экспорта медицинских услуг только в двух санаториях Гродненской области по итогам прошлого года - более 200%. В 2018-м по безвизу туристы смогут отдохнуть уже в 8 санаториях в Гродненской и Брестской областях. В первом квартале в Беларуси уже прошли оздоровление более 40 тысяч иностранных туристов. В стране работают свыше ста санаториев на 28 тысяч мест и 200 оздоровительных организаций. В детских лагерях летом смогут отдохнуть около 375 тысяч ребят.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "Охват детского оздоровления будет увеличен. Причем все желающие дети смогут реализовать свое право в оздоровительных лагерях. Сумма дотаций и размер дотаций увеличится в этом году. Например, в лагерь с круглосуточным пребыванием с не менее чем 18-дневным отдыхом размер дотаций составит 185 рублей, дневной лагерь - 76 рублей. Что касается круглосуточных лагерей, то удельный вес будет компенсировать более 40%. Что касается девятидневных - около 90%. Родительская плата, как правило, составляет около 10%".

На детское оздоровление в этом году выделено более 42 миллионов рублей. Прошлым летом в лагерях отдохнули 368 тысяч детей.