До 23 тепла на сегодня прогнозируют синоптики

9 Апреля 2018 07:12

Так тепло будет по юго-западу Беларуси. Осадков не ожидается. Днем, правда, не обойдется без порывистого ветра. В остальных районах страны воздух прогреется до плюс 20. А вот завтра немного похолодает и ожидаются кратковременные дожди.

Тем временем количество подтопленных паводками подворий в Гомельской области выросло до 115. Под водой в регионе - 8 участков дорог.