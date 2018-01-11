До 2021 года все медучреждения страны подключатся к единой информационной базе

11 Января 2018 15:27

Реализация такого проекта возможна благодаря специальному программному оборудованию на рабочем месте врача и электронному рецепту: он хранит информацию обо всех лекарствах, которые принимает человек. Также планируют создать и личный интернет-кабинет пациента.

Такой подход позволит врачам оперативно получать историю болезни каждого пациента. В электронной базе будет храниться вся информация - даже о вызовах скорой помощи.

Сейчас первые этапы программы реализованы в большинстве столичных поликлиник, а также в некоторых региональных медучреждениях.