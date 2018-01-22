22 Января 2018 13:10

Предупреждение от синоптиков! До 18 градусов мороза ожидается завтра в Беларуси. Ночью и утром в отдельных районах туман и изморозь. На дорогах местами гололедица. Но уже в середине недели потеплеет.

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "К нам начнут смещаться атмосферные фронты, вслед за которыми идет воздушная масса атлантического происхождения. В центральных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега, по западу с дождем. Температуры будут находиться в пределах -3 -9 градусов, по западу -2 +1".

К концу недели по стране ожидается местами до +3.