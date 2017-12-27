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Дмитрий Лукашенко поздравил детей социально-педагогического центра Московского района
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27 Декабря 2017 19:03

Дмитрий Лукашенко поздравил детей социально-педагогического центра Московского района

Еще одна точка на карте добрых дел — социально-педагогический центр Московского района Минска. Поздравить детей вместе со своей семьей приехал руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Кроме сладких подарков, ноутбук, настольные игры. Воспитанники в свою очередь подготовили для гостей новогоднее представление.

  

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