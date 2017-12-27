Дмитрий Лукашенко поздравил детей социально-педагогического центра Московского района

27 Декабря 2017 19:03

Еще одна точка на карте добрых дел — социально-педагогический центр Московского района Минска. Поздравить детей вместе со своей семьей приехал руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Кроме сладких подарков, ноутбук, настольные игры. Воспитанники в свою очередь подготовили для гостей новогоднее представление.