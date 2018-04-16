Для жителей отселенных деревень Радуница - возможность попасть в родные места без специального пропуска

17 Апреля 2018 21:20

Для жителей отселенных деревень Радуница - это не только святой праздник, но и возможность раз в году попасть в родные места без специального пропуска. В зонах, где уровень радиации превышает норму, - десятки кладбищ и воинских захоронений. И запустевшими их не назовешь.

Как с годами смягчается радиационная картина Гомельского региона, а вместе с ней и суровость контрольно-пропускного режима - в репортаже Анны Ковалевой.

Это дерево для него - как символ родной деревни. Сегодня здесь нет людей, только память. В нескольких метрах от клена стоял родительский дом Петра Дубоделова. В семье было трое братьев, сестра. Теперь сюда приезжают раз в год.

Беседь была на слуху, как деревня с самой чистой рекой. Когда стало известно о загрязнении, люди начали уезжать. Дома закапывали, чтобы уровень радиации свести к минимуму.

До отселения здесь было 225 дворов, школа, клуб, библиотека, почта, фельдшерский пункт - все ушло в землю.

Принимали и другие меры. Сегодня разница видна. Пару лет назад попасть сюда можно было, только минуя шлагбаум. Сейчас его и вовсе убрали. Жесткий пропускной режим вместе с радиационным фоном стал спокойнее. Раньше эти места были в списке категорически закрытых для жизни человека. Сегодня имеют право на отселение.

Отселение Ветковского района началось в 1990-м. Тогда опустели сразу 59 деревень. Это десятки тысяч людей. И все же о своих корнях не забыли. Доказательство тому - Радуница - главный повод для встречи бывших односельчан.

Уровень радиации здесь 15 кюри. И, несмотря на его снижение, специалисты все же призывают быть осторожными: не разводить костры и пользоваться привозной водой. Покинуть зону - до 5 вечера.

Зона отчуждения – это около 500 тысяч гектаров. Кроме кладбищ, здесь десятки воинских захоронений, и народная тропа к ним также не зарастает. Есть ежегодный план по реконструкции мемориалов. Только в этом районе их 14, в том числе и в деревне Беседь. Жителей здесь нет, но кладбище прирастает. Завещание похоронить рядом с предками на родной земле оставляют своим детям и внукам.