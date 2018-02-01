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Дистанционное репетиционное тестирование стало доступно абитуриентам
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2 Февраля 2018 07:22

Дистанционное репетиционное тестирование стало доступно абитуриентам

Проверить знания, не выходя из дома. Новый вид репетиционного тестирования - дистанционный - теперь доступен абитуриентам. На сайте Республиканского института контроля знаний заработала новая кнопка. В разделе можно пройти тесты по 15-ти предметам. Результаты пользователь увидит мгновенно, и ему будет предложено сделать работу над ошибками. Такой формат также позволит отточить навык заполнения бланков, ведь количество раз прохождения репетиционного онлайн-теста не ограниченно.

  

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