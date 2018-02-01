Дистанционное репетиционное тестирование стало доступно абитуриентам

2 Февраля 2018 07:22

Проверить знания, не выходя из дома. Новый вид репетиционного тестирования - дистанционный - теперь доступен абитуриентам. На сайте Республиканского института контроля знаний заработала новая кнопка. В разделе можно пройти тесты по 15-ти предметам. Результаты пользователь увидит мгновенно, и ему будет предложено сделать работу над ошибками. Такой формат также позволит отточить навык заполнения бланков, ведь количество раз прохождения репетиционного онлайн-теста не ограниченно.