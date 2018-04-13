Директора Языльской школы наградят званием "Человек года Минской области"

13 Апреля 2018 15:30

Он никогда не сидит на месте и ни одно соревнование не обходится без его команды. Таких, как директор Языльской средней школы Николай Груздь, называют - одержимый человек. На следующей неделе неравнодушного учителя физкультуры и директора наградят почетным званием "Человек года Минской области".

Антонина Станкевич познакомилась с педагогом, который в свои 58 подтягивается, пробегает марафон и учит других получать удовольствие от жизни.

Свое утро обязательно начинает с зарядки, а регулярную физнагрузку продолжает после - на уроках физкультуры в шестом, девятом и одиннадцатом классах. Вместе с учениками упор делает не только на упражнения, но и на игровые виды спорта. В особенном почете здесь баскетбол, а зимой небольшая деревенская школа буквально болеет биатлоном.

Ни одно соревнование в районе, области или даже республике не обходится без сборной команды Языльской школы. А местная "беговая инициатива" уже давно превратилась в национальный фестиваль. Соревнования "Языльская десятка" и "Языльские старты" здесь проводят еще со времен, когда бег не был модным трендом. И хотя здесь поддерживают принцип об "участии, а не победе", все-таки кубков, медалей и грамот каждый раз привозят немало. Совсем недавно местная команда победила в соревнованиях "Снежный снайпер".

Николай Груздь говорит, что он здесь - самый что ни на есть коренной. Перспективного студента отправляли в Витебск, областной центр с нетерпением ждал учителя. Но упрямый юноша отправился на малую родину. И ни разу не пожалел: здесь не только нашел дело жизни, но и встретил свою судьбу.

С учительницей белорусского языка вместе по жизни, вместе на работе. Оба отправились в деревню Языль по распределению - с тех пор и не расставались Секрет семейного и профессионального счастья этого тандема - что бы ни случилось, всегда поддерживать друг друга.

Много внимания - не только спорту. В школе созданы несколько творческих кружков - рисование, пение и резьба по дереву для тех, кому бег, прыжки в высоту или игры категорически не поддаются. 18 апреля Николай Груздь получит награду и почетное звание "Человек года Минской области". Коллеги, родственники и ученики точно знают: есть за что.