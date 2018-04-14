Люди, которые получат почетную награду - "Человек года Минской области"

14 Апреля 2018 15:31

Они не только хорошие люди - это, как известно, не профессия, но и по-настоящему преданные своему делу специалисты каждый в своей области. Они не жалеют сил, чтобы приносить пользу всем, кто находится рядом. Учителя, фермеры, спасатели, лесничие - в этом году их объединяет почетное звание "Человек года Минской области". Антонина Станкевич познакомилась с энергичными и одержимыми людьми, которые нашли свое дело жизни.

За одним столом в этой семье собираются довольно редко - получается разве что раз в неделю. Такая работа - быть руководителем почти полутысячного коллектива - дело ответственное: приходится выезжать утром, а возвращаться домой, когда стемнеет. Правда, для своих девчат всегда находит и время, и хорошее слово.

Про таких, как директор Червенского лесхоза, говорят, что человек повсюду успевает. В этом году, например, надо посадить примерно 150 тысяч саженцев на трехстах гектарах. Ухода требует и цех пиломатериалов - ежегодно здесь перерабатывают 25 тысяч кубов древесины, далее продукция идет на экспорт. Совсем уже мелочами кажутся заботы с охотничьим домиком: ведь ремонт номеров и даже новые вольеры для собак требуют времени, сил и… вдохновения.

Буквально пять минут - и с директором сельхозпредприятия Василием Кулаковским легко бы разминулись. В такие теплые весенние деньки "не сидится в доме". Посевная даже в северном Логойском районе началась, а поэтому приходится находиться едва ли не в трех местах одновременно. Работа такая, пожимает плечами хозяин, однако ее ни на какую другую не променяет.

В свои 58 он с легкостью подтягивается, отжимается и даже преодолевает полумарафоны. Здоровый образ жизни директор Языльской средней школы поддерживать начал еще до того, как тот стал модным трендом. Обычные деревенские беговые соревнования "Языльская десятка" и "Языльские старты" превратились в национальные фестивали. А местная сборная не из одного соревнования не возвращается без кубков, медалей или грамот.

Николай Груздь говорит, что он здесь - самый что ни на есть коренной. Перспективного студента отправляли в Витебск, областной центр с нетерпением ждал учителя. Но упрямый юноша отправился на малую родину. И ни разу не пожалел: здесь не только нашел дело жизни, но и встретил свою судьбу.

Через несколько дней все эти люди получат почетную награду - "Человек года Минской области". Такие премии вручают ежегодно самым одержимым и преданным своей профессии. Одним словом - есть за что.