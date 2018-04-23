Дети не будут в этом году сдавать экзамены в пятые классы гимназий

24 Апреля 2018 08:06

В Беларуси в этом году дети не будут сдавать экзамены в пятые классы гимназий. Они смогут просто продолжить обучение в своем учебном заведении.

Такой порядок закрепил президентский указ. Однако при приеме в гимназии-колледжи искусств конкурсный отбор сохраняется. В Минске уже определены перечни жилых домов, закрепленных за гимназиями. Так, например, к 24-й, расположенной в центре, отнесли всего четыре дома. А к 33-й - в Сухарево - более 25-ти домов. Информация размещена на сайтах управлений образования районных администраций Минска. Там же и данные о гимназиях, которые не будут проводить набор в первые классы.