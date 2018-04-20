22 Апреля 2018 21:17

И еще одна, на первый взгляд, медийная тема. Однако это вопрос информационной и, если смотреть шире, национальной безопасности. Депутаты парламента одобрили поправки в Закон о СМИ. Это первое чтение закона, а значит, проект доработают. Но Мининформ заверил: детали, возможно, изменят, но концептуальных правок ждать не стоит.

Итак, из концептуального. Впервые интернет-ресурс получает фактически законный статус СМИ. С одним условием: предстоит зарегистрироваться в Министерстве информации в качестве сетевого издания. Процедура не обязательна. Но, если ее не пройти, сотрудников не будут считать журналистами. А это возможный отказ в доступе к информации. Впрочем, обязанности у всех, независимо от регистрации, остаются одинаковы. Нормы закона должны соблюдать все ресурсы, представленные в Байнете.

Важное нововведение - персонификация данных комментаторов. Каждого, кто оставляет отзывы на форумах, будут идентифицировать. За клевету или другие нарушения они ответят лично. Узнать такого нарушителя помогут смс-сообщения. Предлагается такое техническое решение вопроса: кто хочет оставить комментарий, отправляет смс-запрос и получает на свой телефон сообщение с кодом. Впрочем, точный механизм отработают позже: решение примет правительство.

Иначе о твоей судьбе и судьбе твоей страны будут принимать решения правительства других стран.

И в новейшей истории таких примеров более чем достаточно.