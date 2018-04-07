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День здоровья сегодня отмечает планета
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7 Апреля 2018 21:35

День здоровья сегодня отмечает планета

Праздник приурочен ко дню основания Всемирной организации здравоохранения. Национальный статистический комитет опубликовал данные ожидаемой продолжительности жизни белорусов. За последние 7 лет этот показатель у женщин увеличился почти на 3 года, у мужчин – более чем на 5 лет.

  

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