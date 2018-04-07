День здоровья сегодня отмечает планета

7 Апреля 2018 21:35

Праздник приурочен ко дню основания Всемирной организации здравоохранения. Национальный статистический комитет опубликовал данные ожидаемой продолжительности жизни белорусов. За последние 7 лет этот показатель у женщин увеличился почти на 3 года, у мужчин – более чем на 5 лет.