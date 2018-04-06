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День птиц провели в Минске
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5 Апреля 2018 18:06

День птиц провели в Минске

А для тех, кто больше интересуется природой, провели день птиц. Когда соловьи возвращаются из теплых стран и чем их правильно подкармливать? Дети приняли участие в викторинах и конкурсах, во время которых узнали об интересных фактах про пернатых. Украсили деревянные скворечники, яркие сюжеты для рисунков выбирали самостоятельно. А птичьи домики разместили на территории школы.

Такие познавательные уроки организуют в столичной школе № 19 каждую весну. Ученики также участвуют в благотворительных акциях и помогают животным.

  

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