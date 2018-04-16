День поминовения и уважения к предкам. Православные отмечают Радоницу

17 Апреля 2018 12:01

Сегодня - день, который объединяет поколения и подчеркивает уважение белорусов к своим корням и предкам. Православные в Радоницу вспоминают усопших. Для того, чтобы избежать заторов, на участках вблизи кладбищ скорректировано дорожное движение. На маршруты вышли и дополнительные рейсы автобусов.

На связь со студией выходит наш корреспондент Александр Камович (прямое включение).

Добрый день. Мы сейчас находимся возле агрогородка Колодищи. К полудню здесь собрались несколько тысяч человек. Чтобы избежать заторов при таком потоке, на участках вблизи кладбищ ГАИ поменяли организацию движения. Так, например, на участке трассы Колодищи - Заславль введено одностороннее движение. Полоса встречного направления выделена лишь для общественного транспорта.

Что же касается столицы, то сегодня некоторые участки улиц закрыты и вовсе. А общественный транспорт пустят по другим маршрутам. Так, например, автомобилисты, которые сегодня будут ехать со стороны МКАД в деревню Цна для въезда на кладбище, будут направлены в объезд. Что же касается парковки, то сегодня это можно сделать на обочинах и на территории самих кладбищ. Более детально об организации движения нам рассказал Олег Тюрин, начальник отдела агитации ГАИ Минской области. Напомним, Радоница - официальный государственный праздник. Он отмечается на второй вторник после православной Пасхи. В этот день в церквях служат молебен по усопшим. Как уже говорилось ранее, родные посещают могилы умерших, убирают их. В отдельных районах принято приносить крашеные яйца и накрывать столы.

Добавим, что сегодня в особом режиме работают и транспортные предприятия. На многих уже существующих рейсах увеличили количество транспорта. Кроме того, с самого утра работают и дополнительные автобусы для подвоза людей к кладбищам. Более подробно о том, как в Беларуси провели День поминовения усопших, мы расскажем в нашем вечернем выпуске "Панорамы" в 21:00.