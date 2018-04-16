День поминовения усопших. Православные белорусы отмечают Радуницу

17 Апреля 2018 09:01

Сегодня - день, который объединяет поколения и подчеркивает уважение белорусов к своим корням и предкам. Православные во второй вторник после Воскресения Христова вспоминают усопших. В Радоницу христиане не столько скорбят по ушедшим, сколько радуются их рождению в новой жизни. О празднике, который в нашей стране является государственным, - Наталья Бордиловская.

В годовом круге православного календаря несколько заупокойных дней: Дмитриевская суббота или ноябрьские Деды, Мясопустная суббота перед Великим постом, Родительская суббота на вторую или третью неделю Великого поста, Троицкая суббота и Радоница, самый известный и, наверное, самый популярный в народе день памяти предков. В государственном календаре он обозначен отдельным днем, который смело можно назвать праздником, ведь Радоница - Пасха для умерших.

С дедами радостью Воскресения Христова на наших землях делятся с 14 века. Впрочем, одновременно с белорусами послепасхальную дату памяти отмечают в России, Польше и Украине. Однако, в отличие от современных соседей, только у нас выходной день и возможность свободно во времени посещать кладбища родственников. Этот день следует начинать с молитвы - сегодня во всех православных храмах Беларуси проходят панихиды

В традициях Радоницы и заупокойная трапеза. Ее символические компоненты - кутья, блины и красное яйцо. С дохристианских времен нашему народу привычно нести на кладбища корзины с едой.

По народным верованиям, первым, к кому на кладбище шли родственники, был человек, который недавно умер. Сегодня же церковь призывает христиан не поддаваться суевериям, тем более не устраивать на местах захоронения пищевые праздники. Стол лучше накрыть после посещения кладбища, уже дома.

Старшему поколению неплохо рассказать своей молодежи о семейных корнях.