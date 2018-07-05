День независимости Венесуэлы. Каракас по традиции принимает военный парад

Сегодня свой День независимости отмечает Венесуэла. По всей стране проходят массовые гуляния. Каракас по традиции принимает военный парад.





Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны. Минск и Каракас - братья и стратегические партнеры, подчеркнул Глава белорусского государства. О важности отношений такого уровня заявил и посол Венесуэлы в нашей стране.

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:

"Сегодня мы отмечаем День независимости Венесуэлы, а два дня назад вы праздновали свой День независимости. Наши страны похожи. И Беларусь, и Венесуэла ценят свою независимость и свой суверенитет. И обе страны выступают за мир без войн и конфликтов, за уважение права народов на самоопределение".

Торжественное мероприятие по случаю Дня независимости Венесуэлы состоялось и в Минске - в сквере Симона Боливара. Памятник выдающемуся генералу установили здесь в прошлом году, когда Беларусь принимала с официальным визитом президента Венесуэлы. Сегодня в сквере собрались представители белорусского МИД, дипкорпуса, студенты, а также венесуэльские курсанты Военной академии Беларуси.