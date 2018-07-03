День Независимости отмечают в каждом районе столицы

По традиции Минск - центр народных гуляний белорусов. День Независимости отмечают без исключения в каждом районе столицы. Но основные точки развернулись в Верхнем городе и у Дворца спорта. Это и город мастеров, и сувенирные магазины, и фуд-корты с национальной кухней, и, конечно, концерты звезд эстрады.

В историческом сердце Минска работает и наша съемочная группа (прямое включение). Мы находимся на пересечении Революционной и Комсомольской. Сегодня в жизни нашего города еще одно важное событие. Это день рождения этих улиц как пешеходного променада. Историческая застройка за последний год приобрела совершенно новый облик. Архитектурное наследие, которое раньше больше напоминало автомобильную парковку, теперь во власти отдыхающих белорусов и туристов.

Мощеные гранитные дорожки, фонари в стиле 19 века, около сотни гранитных цветочниц и скамьи для отдыха. Эту точку на карте Минска сделали привлекательной для отдыха и знакомства со столицей. Главной улицей реконструкции стала Комсомольская - тут широкая пешеходная зона от кинотеатра "Победа" до Немиги. Через нее же идет сквозной проезд с поворотом на Городской Вал. Так уж диктует инфраструктура, полностью исключить транспорт на этой территории не получится. Должен быть доступ для спецтехники, объекты торговли и общественного питания необходимо обеспечивать товарами, к тому же на этих улицах есть несколько жилых домов.

Для безопасности прохожих автомобильный путь отделен от чилаут-зоны декоративными столбиками с цепями, на подобии тех, что в Верхнем городе. Улицам добавили зелени - при реконструкции сохранили старые деревья и добавили молодые саженцы. Есть и сувенирные магазинчики.

Центральная точка пешеходки - это импровизированная площадь с арт-объектом - часами с циферблатом со всех сторон - перспективное место встречи. Уже сегодня здесь довольно людно. Удачной для празднования Дня Независимости пешеходка стала и благодаря многочисленным летним террасам от ресторанов и кафе. Не исключено, что в будущем под променад адаптируют весь квартал.