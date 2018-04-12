Общество
12 Апреля 2018 19:00
Дело о вредоносном ПО "Андромеда" планируют завершить до конца года
Об этом заявил председатель Следственного Комитета Беларуси. В результате успешной совместной операции СК, МВД и ФБР была пресечена деятельность интернациональной группировки, которая создала и распространяла программное обеспечение. В нее входил житель Гомельской области. Его программа является трояном и позволяет в том числе собирать сведения о паролях и осуществлять хакерские атаки. Общий ущерб от деятельности "Андромеды" - свыше 10 миллионов долларов.
Следственный комитет планирует внедрить в Беларуси единую автоматизированную информационную систему. Инновационные подходы для развития следственной деятельности обсуждают сегодня на международной конференции в Минске.
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