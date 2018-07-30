Делегация из 45 учащихся японских колледжей приехала в Гомель

Все ребята из районов, пострадавших от катастрофы на АЭС в Фукусиме. Сейчас молодые люди получают аграрные профессии, многие разработали проекты по восстановлению своей малой родины. В Гомеле они встретились с представителями научной общественности региона. В университете имени Франциска Скорины будущие аграрии презентовали свои бизнес-проекты и получили ценные советы от белорусских ученых с 30-летним опытом в преодолении последствий радиационного загрязнения.

Виктор Аверин, декан биологического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: "Это не только добиться получения продукции с меньшим содержанием, загрязнением радионуклидов. Это не самое главное. Дальше - а как реализовать эту продукцию, чтобы она была востребована на рынке внешнем и внутреннем. То есть мы должны сейчас, когда будем обсуждать эти проекты, комплексно рассмотреть психологическую готовность, радиоэкологическую безопасность, умение получать продукцию и возможности экономики и рынка: что производить лучше, что выгоднее производить".

Сонобэ Юто, житель г. Фукусимы (Япония): "У нас есть проблема с испорченной репутацией продуктов питания в Фукусиме. И мы хотим научиться тому, как это можно исправить. У вас есть накопленный опыт, который мы хотим изучать. И я думаю, что знания, которые получу в Гомельской области, мне обязательно пригодятся. Я хочу показать людям, которые живут в пострадавшем районе в Японии, что у нас можно также спокойно жить и работать".

Иностранные гости встретились в Гомеле и с представителями областного управления по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.