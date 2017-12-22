Декрет "О развитии цифровой экономики" эксперты считают революционным

22 Декабря 2017 17:00

Беларусь - первая страна в мире, где законодательно урегулирована технология блокчейн. Подписанный Президентом декрет "О развитии цифровой экономики" революционный, считают эксперты, как для мировой IT-сферы, так и для белорусской экономики.