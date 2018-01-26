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Декрет №1 вызвал широкий общественный резонанс
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26 Января 2018 19:01

Декрет №1 вызвал широкий общественный резонанс

Сегодня - эта тема одна из самых обсуждаемых. И эксперты, и простые граждане сходятся во мнении - документ выверен и в нем соблюден главный принцип - принцип справедливости (видео).

  

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