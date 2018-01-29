29 Января 2018 21:03

Сегодня актуальные вопросы жизни страны, в числе которых и декрет № 1, обсудил профсоюзный актив. Так, в специальные комиссии, которые будут помогать в решении проблемных вопросов на рынке труда, войдут и представители профсоюзов. Реализация документа о содействии занятости, как было отмечено, позволит обеспечить равную социальную ответственность всех белорусов. Максимальные условия для тех, кто хочет работать, помощь в трудной ситуации и стимулирование к занятости для не желающих трудиться. А еще документ должен помочь вывести из тени серую экономику, тех, кто трудится, а налоги не платит. Как сегодня решается вопрос трудоустройства в регионах страны, какие инициативы для добросовестных работников предлагает Федерация профсоюзов. Подробнее Вероника Бута.

Создание новых рабочих мест, индивидуальный подход к каждому, кто ищет работу - это основа декрета № 1. Как реализовать документ на практике - обсуждал сегодня профсоюзный актив страны. К примеру, прозвучала инициатива: предусмотреть гарантии продления контрактов, дополнительные возможности переобучения сотрудников. В федерации отметили - подход в вопросах занятости должен быть комплексным.

Официально в Каменецком районе чуть менее 30 нетрудоустроенных. Это один из самых лучших результатов по стране. Почти две сотни вакансий. На одного безработного - 6 специальностей. Большие ожидания связывают с безвизовым режимом - Каменецкий район вошел в список льготных для путешествующих иностранцев. Сегодня там перспективно начинать свой бизнес.

8 ярмарок вакансий провели в районе за прошлый год. А информацию с пометкой "требуются" и вовсе публикуют в каждом выпуске местной газеты.

Сегодня в штаб-квартире Федерации профсоюзов, где актив организации обсуждал шаги по реализации первого декрета, Каменецкому объединению было что сказать о трудоустройстве в своем регионе. По мнению главы федерации, Декрет "О содействии занятости" стал логичным продолжением либерализационного пакета, подписанного в конце года.

В Кличевском районе ситуация не из простых. Более половины региона - лес, нет крупных промышленных предприятий. Разве что небольшой филиал по пошиву одежды, и туда сегодня требуются люди. Местный центр занятости в этом году будет вести переподготовку швей. В среднем же по району две вакансии на одного безработного, но в основном не в городе. В прошлом году 16 человек этого не испугались, переквалифицировались в механизаторов и сменили безработный статус на запись в трудовой и стабильную зарплату.

Профсоюзы предлагают: нужно дать больше гарантий на законодательном уровне добросовестным работникам. К примеру, обязательно продлевать контракты тем, кто трудился без замечаний или и вовсе переводить их на бессрочные договоры. Это в частности. А в целом в декрете прописано главное - равенство всех белорусов и ответственность социальная.

В регионах уже начинают организовывать специальные комиссии - на них будет основная ответственность за безработицу. В их состав войдут депутаты, местная власть, социальные службы и профсоюзы. Основная задача - создать все условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства в любом уголке страны.