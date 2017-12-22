Деды Морозы и Снегурочки произнесли новогоднее заклинание в Витебске

22 Декабря 2017 21:40

Сотни Дедов Морозов и Снегурочек произнесли новогоднее заклинание "Елочка, гори" в Витебске. Зажечь праздничные огни зимним волшебникам помогли горожане. На площади Победы собрались все, кто верит в сказку и новогодние чудеса. Высота главной елки северного региона - более 30 метров. Ее наряд состоит из 5 десятков светодиодных снежинок, почти 130 разноцветных шаров и более чем километра гирлянд.

Зимние волшебники устроили настоящий карнавал. В праздничном шествии приняли участие более тысячи сказочных персонажей - Снежинки, Метелицы, Снеговики. Вместе с ними по центральной улице Витебска прошли собаки самых разных пород. Сделать фотографию на память с символом наступающего года смогли все желающие.