Главная>>Общество>>Деды Морозы и Снегурочки произнесли новогоднее заклинание в Витебске
Общество
RSS
Деды Морозы и Снегурочки произнесли новогоднее заклинание в Витебске
Скачать Поделиться

22 Декабря 2017 21:40

Деды Морозы и Снегурочки произнесли новогоднее заклинание в Витебске

Сотни Дедов Морозов и Снегурочек произнесли новогоднее заклинание "Елочка, гори" в Витебске. Зажечь праздничные огни зимним волшебникам помогли горожане. На площади Победы собрались все, кто верит в сказку и новогодние чудеса. Высота главной елки северного региона - более 30 метров. Ее наряд состоит из 5 десятков светодиодных снежинок, почти 130 разноцветных шаров и более чем километра гирлянд.

Зимние волшебники устроили настоящий карнавал. В праздничном шествии приняли участие более тысячи сказочных персонажей - Снежинки, Метелицы, Снеговики. Вместе с ними по центральной улице Витебска прошли собаки самых разных пород. Сделать фотографию на память с символом наступающего года смогли все желающие.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 22.12.2017 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =