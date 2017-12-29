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Дед Мороз собирает последние письма пожеланий от детей
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29 Декабря 2017 15:26

Дед Мороз собирает последние письма пожеланий от детей

Несмотря на такую далеко не волшебную погоду, у главного хозяина зимы дел меньше не становится. С самого утра в сказочных апартаментах Дед Мороз собирает последние письма пожеланий от детей, проверяет праздничное украшение на зеленых красавицах, световые гирлянды вдоль проспектов, чтобы самая волшебная ночь года стала и самой красивой. Юлия Токарь провела один день в компании Деда Мороза (видео).

  

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