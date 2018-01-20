Дайджест новостей Гродненского региона

20 Января 2018 15:23

Уникальная операция без скальпеля проведена в областной больнице Гродно - женщину спасли от болезни, которая почти 7 лет беспокоила пациентку. 5 метров под водой и подо льдом. Экстремальные учения на Гродненском озере. И еще две зимние темы дайджеста событий из Гродненского региона. Более трех сотен катков залили в области - любители снежных забав уже вышли на лед. А волонтеры под песни и хороводы собрали рождественские подарки детям.

Рассказывает Дмитрий Смирнов.

Без скальпеля и даже без разрезов. Врачи Гродненской областной больницы всего за два с половиной часа провели сложную операцию по удалению новообразования с кишечника пациентки. Жительница Гродненской области страдала от болезни почти 7 лет. Что особенно важно - в отличие от полостной операции, после эндоскопического вмешательства пациент восстанавливается в разы быстрее и уже на следующий день может пойти домой.

Под водой и на льдинах. Гродненские водолазы-спасатели проводят экстремальные учения. Используя специальные инструменты, профессионалы тренируют технику спасения в зимних условиях. Кстати, эти тренировки уже оправдали себя. В январе сотрудники Гродненского ОСВОДа спасли 29-летнего мужчину, который провалился под лед.

Коньки, сани, тюбинг, лыжи и хоккей. Гродненские любители активного образа жизни, наконец, полностью перешли на зимний режим. После понижения температуры и долгожданного снега в регионе начали заливать открытые катки и прокладывать лыжные трассы. Всего в Гродненской области зальют более 300 катков - ледовые площадки появятся у каждой школы. Также уже работают и пункты аренды зимнего снаряжения.

Коляда продолжает громко петь и водить хороводы по Гродненской области. Святки длятся 12 дней, и все это время можно колядовать. Насельники и игуменья Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря хранят эту традицию и, как и столетия назад, ходят в гости и несут добрую весть о Рождении Христа.

Кстати, все "наколядованные" подарки потом передаются в больницы и детские дома.