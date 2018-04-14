Дайджест культурных новостей

14 Апреля 2018 15:44

Стартовал третий этап продажи билетов на ХХVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В продаже появились билеты на проекты всех фестивальных площадок.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и концертный зал "Витебск" пригласят на "Театральные встречи". В афише - десять спектаклей. Пятилетний юбилей отметит фестивальный проект "Кукольный квартал" - в программе театры из Беларуси, России, Украины. На главной сцене, в Летнем амфитеатре, состоится 19 концертов. Во время фестиваля запланировано и множество выставочных проектов.

Во время первого и второго этапов продано примерно 13 тысяч билетов. Большое количество забронировано. Одним из центральных событий фестиваля станет открытие звезды на площади у Летнего амфитеатра. Во время фестиваля именной символ появится у Розы Рымбаевой.

В агрогородке Рагинь Будо-Кошелевского района местные жители своими силами ведут строительство церкви. Храм существовал здесь почти с появления населенного пункта в 17 веке. При нем работала приходская школа. В 30-х годах прошлого столетия деревянное здание повредил пожар. Долгое время вопрос о восстановлении не стоял. Строить новый храм решили в 2013 году во время встречи выпускников местной школы. Фундамент заложили в 2016-м. В реке был найден, а после реставрирован камень, который свидетельствует о наличии в прошлом в агрогородке церкви. Его установили возле нового храма. Сегодня работы практически завершены. Ведется роспись храма.

Раньше, чтобы попасть в церковь, надо было ехать в райцентр. Скоро необходимости в этом уже не будет. Церковь планируют открыть до конца мая, как раз к празднованию Троицы.

Минск

"Сардиния - глазами художников". Выставка с таким названием проходит в гостиной Владислава Голубка. Экспозиция создана по итогам путешествия белорусских творцов. Они принимали участие в мероприятиях, посвященных Году белорусской культуры на Сардинии. Все эмоции, цвета восхода и захода солнца, череда фламинго, море необычно-бирюзового цвета, а также местные пейзажи... К проекту присоединились итальянские и российские художники.

На выставке представлены произведения 18 художников из Беларуси, 7 – из России и 8 участников из Италии.