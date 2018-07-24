Дарья Домрачева стала первым послом II Европейских игр в Минске

С введением безвизового режима новые возможности появятся и у организаторов Европейских игр. Дарья Домрачева сегодня стала первым послом II Европейских игр в Минске.

Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла церемония вручения четырехкратной олимпийской чемпионке сертификата. Дарья Домрачева поделилась, что для нее очень почетна эта миссия. Она надеется, что на II Европейских играх засияют новые спортивные звезды, которые в будущем будут вспоминать Минск как город, который принес им первые большие успехи. В число звездных послов войдут выдающиеся и авторитетные личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежья. Их задача - продвижение и формирование положительного имиджа предстоящих Игр в Беларуси и за ее пределами.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Для меня сегодня очень приятно, что я удостоилась чести быть именно первым послом этого турнира, этих соревнований. Я уверена, что в мою компанию присоединится еще большое количество наших известных людей, спортсменов, людей культуры. И, думаю, мы такой хорошей большой компанией постараемся зажечь этот праздник".

Вслед за Дарьей Домрачевой сертификаты звездных послов II Европейских игр - 2019 вручат знаменитым артистам цирка братьям Запашным. Церемония пройдет завтра в Москве.