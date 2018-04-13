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Дан старт республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"
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13 Апреля 2018 19:10

Дан старт республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"

Сегодня дан старт республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси".

В Гомеле первыми к акции присоединились участницы конкурса грации "Королева Весна - 2018". Победительницы региональных кастингов приехали в храм Иоанна Кормянского, помогли в уборке строительного и бытового мусора. Примеру студенток последовали и школьники. В прошлом году к акции присоединились более 700 юных жителей Гомельской области: благоустроили и помогли в восстановлении 37 храмов региона.

Акция проходит с 2013 года по инициативе БРСМ. За это время волонтеры благоустроили более 780 объектов по всей стране.

  

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