Дан старт 53-му интернациональному Звездному походу БГПУ

23 Января 2018 09:07

В Минске у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный митинг. Он был посвящен старту 53-го интернационального Звездного похода БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Восемь отрядов общей численностью 250 человек из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, Китая и Литвы побывают в Крупском, Столбцовском, Солигорском районах, а также в Жодино и Бобруйске.