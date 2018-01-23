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23 Января 2018 09:07

Дан старт 53-му интернациональному Звездному походу БГПУ

В Минске у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный митинг. Он был посвящен старту 53-го интернационального Звездного похода БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Восемь отрядов общей численностью 250 человек из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, Китая и Литвы побывают в Крупском, Столбцовском, Солигорском районах, а также в Жодино и Бобруйске.

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