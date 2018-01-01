Что изменится со вступлением в действие упрощенной налоговой нагрузки для интернет-магазинов

2 Января 2018 21:05

Наша коллега Ольга Анищенко в поиске подарка через онлайн-магазин решила узнать, что изменится для покупателей со вступлением в действие упрощенной налоговой нагрузки для интернет-магазинов. Какие бонусы ждут электронную коммерцию?

Магазины на диване белорусов, конечно, выручают. Особенно в праздники, ведь купить в интернете можно едва ли не всё - от канцелярской кнопки до уборочного комбайна, уверяет нас бизнес.

А между тем статистика не в пользу белорусского е-коммерс. Интернет-продажи - это лишь 3 % торговой розницы. Для сравнения: в Европе и Америке едва ли не пятая часть. И хотели бы продавать больше, говорят предприниматели, но налоговая нагрузка вынуждала искать другие ниши для бизнеса. По упрощенке, к слову, работали еще два года назад. Но отмена налоговых бонусов привела к тому, что тысячи интернет-точек закрыли свои двери для покупателя.

Максим Маринич, руководитель маркетплейса: "Выяснилось, что для большого количества предпринимателей упрощенная система налогообложения гораздо важнее с точки зрения значимости, чем торговля в интернете. Поэтому огромное количество предпринимателей (по нашим оценкам, на нашем портале около 15-20%) просто прекратили розничную торговлю в интернете, оставили сайты-визитки".

С нового года упрощенке вновь зеленый свет. Эксперты рынка говорят: справедливость восстановлена, ведь продажи, которые закономерно уходят в интернет, вправе быть на равных с другими сферами экономики. Верят: теперь белорусский е-коммерс уж точно заметно подрастет. А это занятость, налоги и здоровая конкуренция. И в оценках эксперты не скромны: плюс 30% роста ежегодно. Ведь упрощенка для бизнеса - это и проще, и дешевле.

Максим Маринич, руководитель маркетплейса: "Что точно дает упрощенка? Это простоту подсчетов. Ты можешь раз в квартал на 5% от оборота заплатить, подать упрощенный отчет, там понятная сумма вырисовывается. Тебе не надо рассчитывать твои затраты, у тебя нет НДС и с этим очень просто работать. Соответственно, это достаточно важный фактор для предпринимателей, для бизнеса. Поэтому очень важно, что ее вернули".

Упрощенка, однако, коснется не каждого интернет-продавца. Воспользоваться налоговыми преференциями сможет малый и средний бизнес. Т. е. если в штате более сотни сотрудников, придется работать на прежних условиях. Учтут и выручку за 9 месяцев. Налоги снизят, а бухгалтерию упростят, если размер дохода не превысит нормы. Отдельно - для юрлиц и предпринимателей.

Однако интернет-бизнес предупреждают: переход на новую налоговую схему работы автоматом не произойдет. Придется уведомить налогового инспектора.

Успеть в срок важно. Ведь если подать уведомление не получится, работать по-старому придется еще целый год. А, что удобно, сделать это можно не только посредством личного визита в налоговую, еще и дистанционно, через личный кабинет налогоплательщика в интернете.