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Число пожаров растет особенно во время сильных морозов
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24 Января 2018 15:16

Число пожаров растет особенно во время сильных морозов

Число пожаров растет и во время сильных морозов. Некоторые хозяева домов не соблюдают элементарные правила безопасности во время использования дополнительных отопительных средств.

А между тем сегодняшняя ночь стала самой холодной в Беларуси. На метеостанции Вилейка синоптики зафиксировали почти минус 23 градуса. По словам синоптиков, за всю историю метеонаблюдения это далеко не самая морозная ночь.

Но уже в ближайшие дни зимняя сказка закончится. Столбики термометров опять поползут вверх, вплоть до нуля. Завтра синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. А к пятнице в некоторых районах ждут до плюс трех. А ночью еще будет держаться минус.

  

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