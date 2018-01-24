Число пожаров растет особенно во время сильных морозов

24 Января 2018 15:16

Число пожаров растет и во время сильных морозов. Некоторые хозяева домов не соблюдают элементарные правила безопасности во время использования дополнительных отопительных средств.

А между тем сегодняшняя ночь стала самой холодной в Беларуси. На метеостанции Вилейка синоптики зафиксировали почти минус 23 градуса. По словам синоптиков, за всю историю метеонаблюдения это далеко не самая морозная ночь.

Но уже в ближайшие дни зимняя сказка закончится. Столбики термометров опять поползут вверх, вплоть до нуля. Завтра синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. А к пятнице в некоторых районах ждут до плюс трех. А ночью еще будет держаться минус.